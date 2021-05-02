اسعار العملات الأجنبية والذهب في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- اسعار العملات الأجنبية والذهب، اليوم الأحد، في اسواق اقليم كوردستان هي كالتالي:
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 179000 دينار
100 جنيه إسترليني = 206000 دينار
ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6570 دينار
دينار أردني واحد = 2800 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 421000 دينار
مثقال عيار 21 = 371000 دينار
مثقال عيار 18 = 316000 دينار
سوار احمد