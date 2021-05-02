اسعار العملات الأجنبية والذهب في اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اسعار العملات الأجنبية والذهب، اليوم الأحد، في اسواق اقليم كوردستان هي كالتالي:

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 179000 دينار

100 جنيه إسترليني = 206000 دينار

ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6570 دينار

دينار أردني واحد = 2800 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 421000 دينار

مثقال عيار 21 = 371000 دينار

مثقال عيار 18 = 316000 دينار

سوار احمد