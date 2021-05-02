على خلفية هروب موقوفين.. داخلية العراق تأمر بتشكيل لجنة تحقيقية

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الامني، يوم الأحد ان وزارة الداخلية العراقية أمرت بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث هروب موقوفين من مركز شرطة في محافظة المثنى.

وذكر بيان للخلية انه "ارسل وزير الداخلية " السيد عثمان الغانمي " وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى".

وتابع البيان "وامر سيادته بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية امن الافراد للتحقيق في حادث هروب الموقوفين واطلاع السيد الوزير على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين واحالتهم الى القضاء".

واكد البيان ان "الاجهزة الامنية القت القبض على 9 فارين من اصل واحد وعشرون فروا من موقف مركز الهلال وان الاجهزة الامنية والاستخبارية في وزارة الداخلية تقوم ومنذ الساعات الاولى للعملية باجراءات البحث والتحري والتعقب الاستخباري لالقاء القبض على بقية الهاربين".

سوار احمد