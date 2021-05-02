الاستخبارات تلقي القبض على منتحل صفة في رئاستين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على منتحل صفة عميد في رئاستي الجمهورية، والوزراء في محافظة كركوك.

وذكر بيان للوكالة انه "بإشراف ومتابعه ميدانية من قبل السيد وكيل الاستخبارات تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على شخص منتحل صفة ضابط برتبة عميد والصادر بحقة امر قبض وفق المادة (261) ق ع في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حيث يقوم بالنصب والاحتيالات على المواطنين بحجه تعينهم مقابل مبالغ ماليه والتوسط لبعض ضباط الشرطه في محافظة كركوك مقابل مبالغ مالية بغية متابعه ترقياتهم ونقلهم وتثبيت رتبهم".

وتابع البيان "واعترف انه كان يحمل رتبة عميد في رئاسة الجمهورية عندما يكون في بغداد ورتبة عميد في رئاسة الوزراء عندما يكون في كركوك والذي اعترف من خلال تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتم تدوين اقوال المشتكين وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه".

سوار احمد