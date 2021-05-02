على خطى امريكا وبريطانيا وفرنسا.. المانيا تؤكد مواصلة دعمها للبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- اكدت القنصلية العامة الألمانية في اربيل اليوم الأحد مواصلة دعمها لقوات البيشمركة وذلك بعد تاكيد مماثل من قبل كل من امريكا وبريطانيا وفرنسا.

ونشرت القنصلية في حسابها على موقع تويتر "ستستمر المانيا في دعم البيشمركة كجزء من التحالف الدولي وذلك حتى دحر تنظيم داعش".

وفي وقت سابق اكد القنصل الفرنسي العام لدى اربيل، أوليفي ديكوتيني على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

ووجه ديكوتيني على حسابه في موقع تويتر التعازي لعائلات وذوي البيشمركة الشهداء الذين قضوا في هجوم لعناصر تنظيم داعش يوم السبت في محافظة كركوك، فيما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال ديكوتيني "المصلحة الأمنية العراقية تستوجب تعميق التنسيق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

كما جدد السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي دعم بلاده لاقليم كوردستان في مواجهة تهديدات تنظيم داعش.

ونشرت القنصلية الامريكية على حسابها في موقع تويتر "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف مع قوات البيشمركة وغيرها من قوات الأمن العراقية لضمان هزيمة داعش تمامًا".

وفجر امس السبت، نفذ عناصر داعش هجوما أودى بحياة ثلاثة من عناصر البيشمركة وأوقع جريحين آخرين، وذلك في مرتفعات قضاء الدبس في محافظة كركوك.

وجاء الهجوم على البيشمركة بالتزامن مع هجومين آخرين على الشرطة الاتحادية جنوب غرب كركوك.

سوار احمد