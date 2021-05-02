كوردستان تسجل 17 وفاة و693 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل 693 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة ان 181 من الاصابات الجديدة تم تسجيلها في اربيل و357 في السليمانية و105 في دهوك و8 في حلبجة و42 في كرميان.

وتماثلت 931 حالة للشفاء، معظمها في السليمانية ودهوك واربيل.

واكدت الوزارة تسجيل 17 حالة وفاة، 2 في اربيل و5 في السليمانية و8 في دهوك و2 في كرميان.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 151950 اصابة، شفي منها 129284، فيما توفي حتى الآن 4049 شخصا.

سوار احمد