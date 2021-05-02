العراق يحدد موعداً لتشغيل مصفاة كربلاء

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الأحد إن مصفاة قيد الإنشاء في كربلاء ستبدأ العمل في أيلول سبتمبر 2022.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير قوله إن المصفاة ستمكن العراق فور تشغيلها كاملاً من الاستغناء عن 90 بالمئة من وارداته الحالية من المنتجات النفطية.

وتضم مصفاة كربلاء 35 وحدة تشغيلية وخدمية، منها أربع وحدات لإنتاج البنزين بنوعيه 95 أوكتان، و98 أوكتان الأكثر جودة.

وقالت وزارة النفط، إن نسبة الإنجاز في مصفاة كربلاء للنفط بلغت 90 بالمئة بمتوسط طاقة يومية تبلغ 140 ألف برميل من الخام.

ويشهد العراق عجزا في وفرة المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 25 – 35 بالمئة مما يدفعه إلى استيراد حاجته من الخارج، بالرغم من أنه يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.

وفي كانون الأول الماضي ديسمبر، أعلنت وزارة النفط في البلاد عزمها وقف استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج خلال 2021، وسد العجز من الإنتاج المحلي.

وأكد إحسان عبد الجبار مضي العراق باستثمار الطاقة الشمسية في رفد محطات الطاقة الكهربائية عبر تنفيذ تعاقدات مع شركات عالمية لتوليد 10 آلاف ميغاوات قبل عام 2025.

وتابع "تمت إحالة عقد توليد بطاقة 750 ميغاوات إلى المنظومة الوطنية، وتعد عملية إنتاج الطاقة الشمسية هي الأقل كلفة بالمقارنة مع الطاقات الأخرى".