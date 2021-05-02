إقليم كوردستان يعلن نسبة متلقي لقاح كورونا مع تسارع وتيرة التطعيم

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي الأحد عن تطعيم 70 بالمئة من كمية اللقاح التي وصلت إلى الإقليم لغاية الآن، مشيراً إلى أن مراكز التطعيم تنتظر المراجعين في إطار الحملة الوطنية لاحتواء تفشي وباء كورونا.

وقال البرزنجي لكوردستان 24، إن إقليم كوردستان تسلم من الحكومة الاتحادية إلى الآن 98 ألفاً و810 جرعات، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 70 ألف جرعة بنسبة بلغت 70 بالمئة، وهناك نحو 30 ألف جرعة لا تزال بانتظار المراجعين المسجلين إلكترونياً للحصول على اللقاح.

وأضاف أن وزارة الصحة ستمنح، مستقبلاً، الأشخاص الراغبين بالسفر بطاقة تثبت أنهم حصلوا على لقاح، مردفاً "هذا سيحصل عندما يكون تلقي اللقاحات شرطاً للسفر".

وأشار البرزنجي إلى أن من المتوقع أن تصل دفعات أخرى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى إقليم كردستان الأسبوع المقبل.

وعن إمكانية شراء اللقاحات بصورة مباشرة، قال وزير الصحة إن حكومة إقليم كوردستان تجري مشاورات مباشرة مع شركتي أسترازينيكا وسينوفارم.

وقال "لا تزال المفاوضات مستمرة".

وعندما سُئل عن الاختلافات بين اللقاحات، أكد البرزنجي أن جميع اللقاحات آمنة وأنه لم يتم تسجيل أي آثار جانبية بين الذين تم تطعميهم بالأنواع الثلاثة.

ونوه إلى أن كل اللقاحات التي تصل إقليم كوردستان تخضع لمراقبة من وزارة الصحة والرقابة الدولية وممثلي الشركات المصنعة.

وأوضح أن إقليم كوردستان يملك ثمانية مراكز بالنسبة للقاح فايزر، لا سيما وأن هذا النوع من اللقاحات يصعب نقله لأنه يحتاج من 70 إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر.

ولفت البرزنجي أن للإقليم 121 مركزاً خاصة لتطعيم المواطنين بلقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، مبيناً أنه لم تخرج أي جرعة من اللقاحات خارج الإقليم.