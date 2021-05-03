الأمن يعتقل 18 هارباً من "سجن الهلال" ويلاحق 3 آخرين في المثنى

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر محلي الأثنين باعتقال 18 موقوفاً هارباً من سجن الهلال في محافظة المثنى، فيما لا تزال قوات الأمن تبحث عن ثلاثة آخرين.

وفر 21 من الموقوفين بتهم تتعلق بالمخدرات من موقف مركز الهلال في المثنى يوم الأحد. وأظهرت لقطات حصلت عليها كوردستان 24 لحظة فرار السجناء.

وقال المصدر المحلي لكوردستان 24، طالباً عدم نشر اسمه "تمكنت القوات الأمنية من اعتقال 18 موقوفاً من أصل 21 موقوفاً لغاية الآن".

واستنفرت قوات الأمن في المحافظة منذ اللحظات الأولى لفرار السجناء. ورصد محافظ المثنى مكافأة لكل من يعيد اعتقال الهاربين من السجن.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن والعشائر لا تزال تبحث عن ثلاثة آخرين، مشيراً إلى أن من بينهم "تاجراً بارزاً" للمواد المخدرة.

وفجرت حادثة هروب السجناء جدلاً واسعاً ودفعت وزير الداخلية إلى إرسال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث.

وأعادت حادثة فرار السجناء من سجن الهلال الى الأذهان عمليات فرار جماعي مماثلة حصلت في السنوات الماضية في سجون تعج بعتاة تجار المخدرات والإرهابيين في سجون التاجي وأبو غريب والقناة في بغداد والبصرة والنجف وصلاح الدين والأنبار ونينوى وكركوك وغيرها.