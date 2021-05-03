الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً لبحث التنسيق مع البيشمركة ويصدر "عدة توجيهات"

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء الأحد، اجتماعاً امنياً موسعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد منها، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد، حسبما أفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وبحث الاجتماع، الذي حضره وزراء الداخلية والدفاع والمالية، التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها والتي تشهد تصاعداً في هجمات داعش.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عدة توجيهات للقوات الأمنية تأتي في مقدمتها تتشيط الجهد الاستخباري والأمني وأيضاً تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات داعش وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها، وفقاً للبيان.

ويأتي هذا الاجتماع بعد هجمات متزامنة شنها مسلحو داعش على مواقع البيشمركة والقوات العراقية في كركوك وديالى ومحيطهما.