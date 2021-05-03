وزير خارجية إيطاليا يبلغ فؤاد حسين بدعم أمن العراق ويدين "هجوم أربيل"

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، دعم بلاده لاستقرار العراق لما لذلك من أهمية بالنسبة للمنطقة كلها، وجدد إدانته للهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه دي مايو مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة روما، وفق بيان أصدرته الخارجية الإيطالية.

وبحسب البيان، جدد الوزير دي مايو تعازيه إلى العراقيين بحادثة الحريق المأساوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد قبل أيام، مؤكداً التزام بلاده بـ"دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي في ضوء الاستقرار الكامل للبلاد، وهو أمر حاسم للمنطقة بأكملها".

وتطرق الوزير الإيطالي إلى مساهمة بلاده في إطار التحالف المناهض لداعش وبعثة الناتو، وأدان مجدداً الهجوم الصاروخي الأخير في مطار أربيل الدولي.

وأكد دي مايو على أهمية التعاون الثنائي، مذكراً بوجود الشركات الإيطالية في البلاد والالتزام الإيطالي في المجال الثقافي ومن خلال التعاون التنموي الذي يعتبر العراق دولة "ذات أولوية".

واستعرض الوزيران بعض المحاور الرئيسية ذات الاهتمام الإقليمي المشترك.