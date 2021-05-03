أمن

اعتقال مطلوبين اثنين ونسف نفق "سري" لداعش قرب الموصل

تم العثور على نفق تمت معالجته من قبل القوة الجوية يحتوي على مضافة فيها عدد من الأغطية والملابس ومولد كهربائي وعدد من الموبايلات
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق العراق الموصل داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش العراقي الاثنين اعتقال مطلوبين اثنين وتدمير نفق يستخدمه تنظيم داعش جنوب غرب الموصل.

وبحسب بيان للجيش، جرى اعتقال المطلوبين في جزيرة الحضر إثر عملية أمنية نفذتها القوات العراقية وعثر خلالها على مركبة تابعة لمسلحي داعش مخبأة بين الحشائش وتحمل على متنها 6 قذائف صاروخية فضلاً عن حزام ناسف كان مغطى بالرمال في إحدى الدور.

وجاء في البيان "تم العثور على نفق تمت معالجته من قبل القوة الجوية يحتوي على مضافة فيها عدد من الأغطية والملابس ومولد كهربائي وعدد من الموبايلات".

وأشار الجيش إلى أنه تم تفجير "المضافة" والكدس موقعياً ومصادرة العجلة.

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