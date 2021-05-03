الدولار يحتفظ بارتفاعه وسط صعود "المعدن الأصفر" في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- احتفظ سعر صرف الدولار اليوم الاثنين بارتفاع كان قد حققه في الأيام الماضية أمام العملة المحلية وسط صعود جديد للمعدن الأصفر في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان اليوم الاثنين

100 دولار = 148150 ديناراً

100 يورو = 179000 دينار

100 جنيه إسترليني = 206000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6570 ديناراً

دينار أردني واحد = 2700 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان اليوم الاثنين