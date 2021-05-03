الدولار يحتفظ بارتفاعه وسط صعود "المعدن الأصفر" في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- احتفظ سعر صرف الدولار اليوم الاثنين بارتفاع كان قد حققه في الأيام الماضية أمام العملة المحلية وسط صعود جديد للمعدن الأصفر في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان اليوم الاثنين
- 100 دولار = 148150 ديناراً
- 100 يورو = 179000 دينار
- 100 جنيه إسترليني = 206000 دينار
- 100 ليرة تركية = 18000 دينار
- 100 ألف تومان إيراني = 6570 ديناراً
- دينار أردني واحد = 2700 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان اليوم الاثنين
- مثقال عيار (24) = 424000 دينار
- مثقال عيار (21) = 373000 دينار
- مثقال عيار (18) = 318000 دينار