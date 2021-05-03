بالفيديو | الحلبوسي يصل أربيل للقاء قادة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى أربيل الاثنين في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وجرى استقبال الحلبوسي من قبل نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي ووزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد ومحافظ أربيل وممثل مقر البارزاني في مطار أربيل الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي الحلبوسي مع قادة إقليم كوردستان في وقت لاحق من اليوم لبحث جملة قضايا وعلى رأسها الانتخابات العراقية المبكرة.

وقبل وصوله إلى أربيل، عقد الحلبوسي اجتماعاً مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي جرت فيه مناقشة الانتخابات المقبلة وقضايا أخرى.