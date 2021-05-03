نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة لزيارة الإمارات ويعد بتلبيتها في الوقت المناسب

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين دعوة رسمية لزيارة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنه سليبيها في الوقت المناسب.

وقال بيان لرئاسة الإقليم، إن نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم أحمد إبراهيم الظاهري القنصل العام للإمارات العربية المتحدة في أربيل.

ونقل القنصل العام، تحيات رئيس ورئيس وزراء وولي عهد إمارة أبو ظبي إلى نيجيرفان بارزاني، كما سلمه دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لزيارة دولة الإمارات، حيث أكد من خلال رسالة الدعوة رغبة الإمارات في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في كافة المجالات.

من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني عن شكره وسروره للدعوة، وقال إن الزيارة ستتم في وقت يناسب الجانبين، وقيم عالياً العلاقات وأواصر الصداقة بين العراق وإقليم كوردستان وبين قيادة وحكومة وشعب الإمارات.

هذا وتناول اللقاء آخر تطورات الوضع في العراق بصورة عامة والانتخابات العراقية القادمة وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دولة الإمارات وأهمية تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية.