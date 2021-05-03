سیاسة

الرئيس بارزاني يعقد "اجتماعاً مثمراً" مع الحلبوسي في أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني مع الحلبوسي - صورة: مقر البارزاني
الرئيس بارزاني مع الحلبوسي - صورة: مقر البارزاني
کوردستان العراق الرئيس بارزاني محمد الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- عقد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين اجتماعاً مثمراً مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال الرئيس بارزاني على حسابه في تويتر إنه ناقش مع الحلبوسي "آخر التطورات في العراق وإقليم كوردستان بما في ذلك الانتخابات المقبلة".

ووصل الحلبوسي في وقت سابق من اليوم إلى أربيل للقاء قادة إقليم كوردستان.

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