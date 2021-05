الرئيس بارزاني يعقد "اجتماعاً مثمراً" مع الحلبوسي في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- عقد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين اجتماعاً مثمراً مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال الرئيس بارزاني على حسابه في تويتر إنه ناقش مع الحلبوسي "آخر التطورات في العراق وإقليم كوردستان بما في ذلك الانتخابات المقبلة".

Productive meeting today at the Barzani HQ with the Speaker of the Council of Representatives, @AlHaLboosii where we discussed the latest developments in Iraq and the Kurdistan Region, including the upcoming elections. pic.twitter.com/Vs1buhRcOY