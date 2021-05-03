كوردستان تسجل 8 وفيات و827 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، يوم الاثنين تسجيل 8 وفيات و827 اصابة جديدة بكورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 512 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم خلال 24 ساعة.

وتم تسجيل 827 اصابة جديدة، 252 منها في اربيل و291 في السليمانية و224 في دهوك و57 في كرميان و3 في كرميان.

وتماثلت 965 حالة للشفاء، 173 في اربيل، 395 في السليمانية و327 في دهوك و3 في حلبجة و54 في كرميان و13 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة، 3 في اربيل، 2 في السليمانية، 3 في دهوك.

وبلغ اجمالي الاصابات 152777، شفي منها 130249، فيما توفي حتى الآن 4057 شخصا.

سوار احمد