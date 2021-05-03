نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يبحثان الانتخابات العراقية المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الانتخابات العراقية المقبلة.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني للحلبوسي والوفد المرافق في اربيل.

وبحث الجانبان في اجتماع أوضاع العراق بصورة عامة، الانتخابات العراقية القادمة والتوقعات للخارطة السياسية المستقبلية للبلد، علاقات أربيل – بغداد، خطر داعش وتحركاته، التعاون والتنسيق بين الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار مع أوضاع المنطقة ومجموعة مسائل أخرى.

واتفقت آراء الجانبین على ضرورة وأهمية العمل المشترك والوطني بين جميع سلطات وأطراف ومكونات البلد لغرض مواجهة التحديات وتخطي المشاكل والأزمات والحفاظ على وحدة الصف والتلاحم لتحقيق أمن واستقرار البلاد. كما عبرا عن الأمل في أن تلبي نتيجة الانتخابات القادمة تطلعات المواطنين إلى الاستقرار والخدمات وحياة ومستقبل أفضل.

سوار احمد