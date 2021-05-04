وصول اولى رحلات اجلاء العراقيين العالقين في الهند

أربيل (كوردستان 24)- وصلت إلى مطار بغداد الدولي، مساء الاثنين، أول رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند.

وقال مدير عام شركة العامة للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان إن "المواطنين العراقيين الذين اجلاهم الطائر الاخضر بلغ نحو (399) مواطنا وتمت تهيئة حافلات من قبل الشركة العامة للمسافرين والوفود لنقلهم الى الاماكن التي تحددها وزارة الصحة العراقية والجهات المختصة".

وأضاف حسن ان "تنفيذ الرحلة جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلها وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي لاستحصال الموافقات الرسمية عبر التنسيق المباشر بين وزارت النقل والخارجية والصحة مع السلطات الهندية والتي اثمرت نتائجها عن أعادة عوائلنا الكريمة الى أحضان بلدهم".

ويأتي هذا بعد مناشدات أطلقها عراقيون عالقون في الهند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجلائهم عن البلاد التي تفشى بها فيروس كورونا.

وتشهد الهند ارتفاعا غير مسبوقا في الإصابات والوفيات، حيث يسجل أكثر من 300 ألف إصابة يوميا منذ 22 أبريل/نيسان الجاري.

سوار احمد