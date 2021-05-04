أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الثلاثاء هي کالآتي:
100 دولار مقابل 148200 دينار عراقي
100 يورو مقابل 179000 دينار عراقي
100 باون بريطاني مقابل 206000 دينار عراقي
الف تومان إيراني مقابل 6570 دينار عراقي
100 ليرة تركية مقابل 18000 دينار عراقي
1 دينار أردني مقابل 2700 دينار عراقي
أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:
مثقال ذهب عيار (24) مقابل 424000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (21) مقابل 373000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (18) مقابل 318000 دينار عراقي
سوار أحمد