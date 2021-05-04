الإدارة الذاتية تسجل 14 حالة وفاة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء تسجيل 14 وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وقال رئيس هيئة الصحة التابع للإدارة، جوان مصطفى في بيان ان "حالات الوفاة هي لرجل من الحسكة ورجلين وامرأتين من القامشلي ورجل من ديرك وثلاثة رجال وأربع نساء من الطبقة ورجل من دير الزور ".

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وتعود الإصابات لـ 44 ذكرا و47 انثى.

وتتوزع الإصابات الجديدة كالتالي: 9 حالات في الحسكة - 11 حالة في القامشلي - 4 في ديرك - حالتان في الدرباسية - حالة واحدة في تل تمر - حالة واحدة في رميلان - حالة واحدة في جل آغا - 3 حالات في كوباني - 27 حالة في الرقة - 16 حالة في الطبقة – 7 حالات في منبج - حالة واحدة في دير الزور - حالة واحدة في مخيم نوروز - حالتان في مخيم الهول - 5حالات في مخيم روج .

وبلغ اجمالي عدد الإصابات 16275 اصابة، شفي منها 1667، فيما توفي حتى الآن 629 شخصا.

سوار احمد