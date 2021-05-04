رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الاطراف السياسية في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء إلى مدينة السليمانية للإجتماع مع أطراف سياسية كوردستانية.

ورافق نيجيرفان بارزاني في زيارته نائبي رئيس الاقليم جعفر شي مصطفى ومصطفى سيد قادر.

واجتمع رئيس اقليم كوردستان مع المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي ومن المقرر أن يجتمع مع قيادة الاتحاد الوطني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني.

وقال مراسل كوردستان 24 انه تم خلال اجتماع رئيس الاقليم مع الأطراف السياسية، الانتخابات العراقية المبكرة حيث تم التاكيد على ضرورة توحيد الخطاب الكوردي في بغداد، كما تمت مناقشة دستور الاقليم المزمع صياغته.

ويأتي هذا في وقت تستعد في الاطراف السياسية الكوردية لخوض الانتخابات العراقية المبكرة المزمع اجراؤها في 10 تشرين الأول اكتوبر من العام الجاري.

سوار احمد