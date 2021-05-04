السلطات العراقية تضبط مواد شديدة الانفجار "معدة لتنفيذ هجمات" في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الثلاثاء، ضبط مواد شديدة الانفجار تابعة لتنظيم داعش في أطراف العاصمة بغداد.

وافادت الخلية في بيان انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، وتكثيفاً للجهد الميداني، تمكنت إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط كدس للعتاد في أحد الأطراف الغربية للمحافظة (بغداد) تابع لما يُسمّى قاطع الجنوب العامل ضمن عصابات "داعش" الإرهابية، يحوي على 1000 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، والتي تدخل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة".

واشار البيان الى ان "العصابات الإرهابية كانت تسعى لاستخدام تلك المواد في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة، وقد جرى رفعها من قبل المختصين وتسليمها إلى القوة الماسكة لغرض الإتلاف".

واوضحت الخلية في بيان منفصل انها عثرت على أسطوانات أوكسجين مفخخة، وعبوتين ناسفتين، في محافظة نينوى شمالي البلاد.

سوار احمد