على خلفية مأساة ابن الخطيب.. وزير الصحة يقدم استقالته والكاظمي يوافق عليها

أربيل (كوردستان 24)- قدم وزير الصحة العراقي حسن التميمي الثلاثاء استقالته بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

ولقي أكثر من 80 شخصاً مصرعه وأصيب نحو 100 آخرون الشهر الماضي بعد حريق هائل تسبب به انفجار أسطوانة أكسجين في المستشفى المخصص لعلاج مصابي كورونا.

وشكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيق خلص تقريرها إلى إقالة وزير الصحة ومدير دائرة صحة الرصافة لتقصيرهما في أداء واجبهما.

وعلى ضوء ذلك، قدم وزير الصحة استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال بيان حكومي "وافق رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة السيد حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوّت في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

وتضمنت التوصيات فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.؟

وتضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.