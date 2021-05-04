العراق يفرض حظراً شاملاً للتجوّل 10 أيام لاحتواء تفشي كورونا

أربيل (كوردستان 24) صادق مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجول الشامل لمدة 10 أيام.

وتقرر أن يسري حظر التجول ابتداءً من 12 أيار ولغاية 22 من الشهر الجاري للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى.

وسجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق، حسبما أفاد بيان صادر عن الحكومة العراقية.

ويشمل قرار حظر التجول الشامل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلاً عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

ولغاية الآن، سجل العراق، وبضمنه إقليم كوردستان أكثر من مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها أكثر من 15 ألف حالة وفاة منذ شباط فبراير2020.