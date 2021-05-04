وفد وزارة البيشمركة يزور مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الوفد العسكري للإقليم برئاسة رئيس هيئة أركان وزارة البيشمركة الفريق جمال محمد وأمين عام الوزارة والفريق جبار ياور، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد.

وكان في استقبال وفد البيشمركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، حسبما أفاد بيان لوزارة البيشمركة.

وجرى في الاجتماع الذي عقد مؤخراً، بحث الوضع الأمني في العراق وإقليم كوردستان، ولا سيما الفراغ الأمني في المناطق التي تفصل الجيش العراقي وقوات البيشمركة، والذي غدا سبباً لإنشاء معقل نشط لإرهابيي داعش بالشكل الذي جعلهم يتحركون في المنطقة بما يشكل تهديداً مستمراً للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تمت مناقشة سبل تفعيل الفرق المشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في إطار المراكز المشتركة بينهما بهدف سد الثغرات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية لوضع حد للنشاطات الإرهابية، بحسب بيان وزارة البيشمركة.