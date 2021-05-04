العراق يشخّص 82 إصابة بين رعاياه العائدين من الهند

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء عن تشخيص 82 إصابة بفيروس كورونا بين العراقيين العائدين من الهند.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح في بيان إنه تم أخذ عينات من جميع الوافدين بعد حجرهم في أحد فنادق بغداد، مشيراً إلى أنه من أصل 399 مواطناً تم تشخيص 82 إصابة مؤكدة بالسلالة الأصلية وليس السلالة الهندية.

وتابعت "لم تظهر أي سلالة غريبة بالمسحات".

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ستوفر قريباً مختبراً خاصاً بفحص السلالات، ومع ذلك تم اخذ جميع الإجراءات الوقائية من اجل ضمان عدم دخول أي سلالة الى العراق.

وسيّر العراق أول رحلة جوية استثنائية أمس الاثنين إلى الهند وقام بإجلاء 399 من رعاياه العالقين هناك على خلفية تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بسبب مخاوف وصول السلالة التي ظهرت في الهند والتي تسببت في رفع معدل الإصابات في ذلك البلد.