برلمان كوردستان يبدأ القراءة الأولى لمشروع "المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش"

أربيل (كوردستان 24)- يعقد برلمان كوردستان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء جلسة اعتيادية سيناقش فيها مشروع قانون "المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش".

وبحسب جدول أعمال البرلمان ستتضمن جلسة اليوم "القراءة الأولى لمشروع قانون (المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان - العراق)".

وصوّت مجلس وزراء إقليم كوردستان الأسبوع الماضي على مشروع قانون "المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش" ثم أحاله إلى البرلمان بهدف تشريعه.

وتمت صياغة مسودة المشروع بدعم من فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب "داعش"، والذي تم تشكيله لتقديم المشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي إلى العدالة.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إن تشكيل المحكمة "لن يشفي الجروح الغائرة لضحايا داعش، إلا أنه سيكون خطوة للقصاص من المجرمين".

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية محاسبة إرهابيي داعش على جرائمهم ضد شعب كوردستان والشعب العراقي والإنسانية عامة.

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ويهدف مشروع القانون إلى إحالة مجرمي داعش إلى المحكمة المرتقبة بدعم دولي.

هذا وسيناقش برلمان كوردستان في جلسة اليوم موضوعات أخرى ومنها القراءة الأولى لمقترح قانون (حماية الوثائق والمخطوطات) ومقترح قانون (حماية وثائق إقليم كوردستان - العراق) ومقترح قانون (حماية الوثائق والأرشيف القومي في إقليم كوردستان).

كذلك سيجري البرلمان مناقشة حول فكرة النائبة ليزا فلك الدين صابر عن "الطاقة الشمسية مصدراً لإنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان. وتتضمن جلسة اليوم القراءة الثانية لمشروع قانون (وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان - العراق)، وفقاً لجدول الأعمال.