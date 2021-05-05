سقوط ضحايا بتفجير على دورية عسكرية جنوب كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني محلي الأربعاء بسقوط ضحايا في تفجير على دورية للقوات العراقية في إحدى الضواحي الجنوبية لكركوك.

ووقع التفجير، الذي نُفذ بقنبلة (عبوة ناسفة)، بينما كانت الشرطة الاتحادية تسيّر دورية في قرية بان شاخ إلى الغرب من بلدة داقوق.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن التفجير أودى بحياة جنديين من الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين نُقلوا إلى أقرب مشفى لإسعافهم.

ولم يفد المصدر بتفاصيل إضافية، كما طلب عدم نشر اسمه.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن تنظيم داعش أعلن في الفترة الأخيرة مسؤوليته عن سلسلة هجمات متشابهة استهدفت قوات الأمن على وجه الخصوص في تلك المناطق.

ويأتي الحادث متزامناً مع هجوم نفذه تنظيم داعش على حقل باي حسن بالقنابل مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح. ولم يتأثر الإنتاج بالهجوم.

ومؤخراً، صعّد تنظيم داعش من هجماته في مناطق عديدة من العراق ولا سيما المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك ومحيط ديالى وأطراف صلاح الدين.