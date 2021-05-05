أسواق أربيل: الدولار يراوح مكانه والذهب إلى مزيد من الصعود

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار يراوح مكانه بعد أن حقق ارتفاعاً في الأيام القليلة الماضية أمام العملة المحلية، فيما واصل الذهب صعوده في أسواق أربيل.

أسعار العملات العالمية في أسواق أربيل هذا اليوم

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 179000 دينار

100 جنيه إسترليني = 205000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6750 ديناراً

دينار أردني واحد = 2800 دينار

سعر الذهب في أسواق أربيل هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 425000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 319000 دينار