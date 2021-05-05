"التعايش" و"التسامح" يتصدران اجتماع وزير أوقاف كوردستان ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بشتيوان صادق الأربعاء زيارة إلى بغداد جرى خلالها بحث جملة ملفات ولا سيما التعايش والتسامح الديني.

وفور وصوله، عقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعاً مشتركاً مع دواوين الوقف السني والشيعي والمسيحي وهيئة الحج والعمرة.

وجرى في الاجتماع، بحث التعايش الديني في إقليم كوردستان والعراق، كما تم تسليط الضوء على أهمية التسامح وروح التعايش المشترك ونبذ أفكار التطرف والعنف.

وتم التأكيد على التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف.

ونقل بيان لوزارة الأوقاف أن جميع الحاضرين في الاجتماع أشاروا إلى الدور المعتدل لإقليم كوردستان في الخطاب الديني وفي التعايش والسلم المجتمعي.

كما تم التطرق إلى الزيارة الناجحة التي أجراها بابا الفاتيكان إلى إقليم كوردستان والعراق قبل نحو شهرين.