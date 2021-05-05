كوردستان وبريطانيا تؤكدان على تفعيل التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد لردع داعش

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 5 أيار (مايو) 2021، وفداً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال سامي سامبسون.

وفي اللقاء، الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، جرى بحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة آفاق تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإقليم كوردستان.

وأكد الوفد البريطاني التزام بريطانيا والتحالف الدولي بدعم قوات البيشمركة لمواجهة تهديدات داعش، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل التنسيق الأمني بين الجيش العراقي والبيشمركة، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، للحد من تهديدات إرهابيي داعش وردعها.

وأشاد الوفد الزائر في الاجتماع بالإصلاحات التي تجريها حكومة إقليم كوردستان في وزارة البيشمركة.