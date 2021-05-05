مسرور بارزاني يبدي استعداد إقليم كوردستان لتطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 5 أيار (مايو) 2021، وفداً من الولايات المتحدة ضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، فضلاً عن مناقشة آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة.

ونقل الوفد تحيات الرئيس جو بايدن إلى رئيس الحكومة، وأشار إلى أن زيارته تعد تأكيداً على رغبة الرئيس والحكومة الأمريكيين في توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان الذي يعتبر حليفاً مهماً للولايات المتحدة في المنطقة.

وأشاد الوفد الأمريكي بعملية الإصلاح التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما الإصلاحات في وزارة البيشمركة، كما جدد التأكيد على مواصلة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة لمواجهة التهديدات الإرهابية وخصوصاً تلك المتمثلة بداعش.

وأعرب رئيس الحكومة عن امتنانه وتقديره للرئيس بايدن ودعم الحكومة الأمريكية، وأبدى استعداد إقليم كوردستان لتطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

هذا وتناول الاجتماع العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات العراقية المقبلة بالإضافة إلى الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار.