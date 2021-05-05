السعودية تدرس "منع الوافدين" الاجانب من اداء الحج

أربيل (كوردستان 24)- افادت وكالة رويترز بأن حكومة السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب، للعام الثاني على التوالي، من أداء مناسك الحج، بسبب مخاوف من خطر زيادة انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، اليوم الأربعاء انه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد إلا أنهما أكدا ان السلطات علقت الخطط السابقة بشأن إمكانية استقبال الوافدين من الخارج هذا العام.

وقبل ان تتفشى جائحة كورونا ويفرض التباعد الاجتماعي، كان يصل عدد الحجاج سنويا الى اكثر من 2.5 مليون حاج، وتصل أرباح المملكة حوالي 12 مليار دولار.

وذكر مصدر ثان أن الخطط كانت في البداية تهدف للسماح لعدد قليل من الحجاج الملقحين من الخارج، لكن الارتباك في أنواع اللقاحات وفعاليتها وظهور سلالات جديدة دفع المسؤولين إلى إعادة النظروعلقت الحكومة في شباط فبراير، دخول المسافرين من 20 دولة باستثناء الدبلوماسيين والسعوديين والممارسين الطبيين وأسرهم، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويشمل الحظر ، الذي لا يزال ساريًا حتى الآن، الأشخاص القادمين من الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب إفريقيا وفرنسا ومصر ولبنان والهند وباكستان.

سوار احمد