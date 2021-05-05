الرئيس بارزاني: استئصال داعش يحتاج الى تكاتف كافة الأطراف

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني ان تنظيم داعش قد هُزم عسكريا إلا أن استئصاله بشكل نهائي يحتاج الى تكاتف وتعاون من كافة الاطراف.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء، خلال استقبال الرئيس بارزاني وفداً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال سامي سامبسون.

وفي اللقاء، الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، بحث الجانبان آخر المستجدات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة آفاق تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإقليم كوردستان، والانتخابات العراقية المبكرة.

واكد الرئيس بارزاني خلال اللقاء ان تنظيم داعش هُزم عسكريا إلا أن اسئصاله ودحره بشكل كامل، يحتاج الى التعاون والتكاتف بين كافة الاطراف لإزالة الاسباب التي أدت الى ظهور التنظيم المتشدد ومحاربته على الصعيد الفكري والاقتصادي والاجتماعي.

سوار احمد