الرئيس بارزاني يبحث مع وفد امريكي رفيع آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني مع وفد امريكي رفيع، آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة والعملية السياسية في العراق.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء خلال استقبال الرئيس بارزاني لوفد من الولايات المتحدة ضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

واكد الوفد الامريكي خلال الاجتماع ان الإدارة الامريكية الجديدة تتفهم تماما الأوضاع والمشاكل في العراق مشيرا الى ان الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها ازاء اقليم كوردستان وحلفائها الآخرين.

ووجه الرئيس بارزاني الشكر والتقدير للولايات المتحدة على الدعم الذي قدمته لاقليم كوردستان في حربه ضد تنظيم داعش مذكرا في القو نفسه بجهود الولايات المتحدة في انشاء المنطقة الآمنة في تسعينيات القرن الماضي.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والانتخابات العراقية المقبلة والتحديات التي تواجه العملية السياسية العراقية والعلاقات بين اربيل وبغداد.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع التهديدات الارهابية من قبل تنظيم داعش فيما اكد الرئيس بارزاني ان خطر داعش لا يزال قائما كون الاسباب التي أدت الى ظهور تنظيم داعش لا تزال قائمة.

سوار احمد