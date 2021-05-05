رئيس حكومة إقليم كوردستان يشرف على اجتماع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 5 أيار (مايو) 2021، اجتماعاً خاصاً بمكافحة العنف ضد المرأة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، جرى الإعراب عن القلق إزاء حوادث العنف ضد المرأة والأسرة بشكل عام، كما تم بحث سبل مواجهة هذه الظواهر السلبية والحد منها.

وأكد رئيس الحكومة التزام حكومة إقليم كوردستان بحماية حقوق المرأة والدفاع عنها ومناهضة العنف عموماً، ولا سيما ضد النساء، من خلال تعزيز دور المرأة داخل الحكومة والمجتمع وتوفير فرص عمل لها وتطبيق القوانين وتعزيز دور المحاكم وجعلها أكثر كفاءة، واعتقال مرتكبي العنف ومحاسبتهم.

هذا وناقش الاجتماع عدداً من القرارات والتوصيات الرامية للحد من العنف ضد المرأة. وفي هذا الصدد، أهاب الاجتماع بوسائل الإعلام أن تتعاون وأن تؤدي دورها الفعّال في مواجهة العنف وتوعية المجتمع، وألا تصبح منبراً لتشجيع العنف وتفشي الظواهر الاجتماعية السلبية.

سوار احمد