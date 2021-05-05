بغداد للناتو: لا نحتاج إلى أي قوة قتالية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، ان العراق لا يحتاج إلى أي قوة قتالية على أراضيه، مشيرا الى ان بلاده تحتاج الاستشارة والتدريب ورفع قدرة القوات القتالية فقط.

وافاد بيان لمكتب الأعرجي خلال استقباله رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول، ان "الجانبين بحثا التعاون المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وبحسب البيان فإن "انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه".

واشار الأعرجي الى ان "عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق".

وقال الاعرجي ان بلاده بحاجة "للتدريب والمشورة ورفع قدرات قواتها القتالية، ولا تحتاج إلى أي قوة قتالية أجنبية".

وقال الأدميرال رول ان "بعثة الناتو في العراق غير قتالية، وتساعد وتساهم في رفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة".

سوار احمد