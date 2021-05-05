الولايات المتحدة تؤكد انها ستواصل دعم اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اكدت الولايات المتحدة ان الإدارة الامريكية الجديدة ستواصل دعم اقليم كوردستان وبقية شركائها في العراق.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء، خلال استقبال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لوفد امريكي رفيع مؤلف من منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض بريت مكغورك ، وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شولي ، جووي هود مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وكالة، دينا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وعدد من المستشارين في الإدارة الأمريكية والمسؤولين في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل.

ونقل الوفد الامريكي تحيات الرئيس جو بايدن والسيدين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين للرئيس نيجيرفان بارزاني، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل دعم الاقليم ومساعدته وكذلك بقية شركاء امريكا في العراق.

وجدد الوفد التعبير عن تقدير أمريكا وثنائها على دور إقليم كوردستان والبيشمركة في هزيمة داعش ومواجهة الإرهاب، واتفقت آراء الجانبین على أن داعش لا يزال يمثل تهديداً وخطراً جدياً ويجب أن تستمر مواجهته والحملة الهادفة للقضاء عليه، إضافة إلى ضرورة العمل المشترك والتعاون بين الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شكر نيجيرفان بارزاني دعم ومساعدة أمريكا للعراق وإقليم كوردستان، وعدّ زيارة الوفد رسالة واضحة من أمريكا تدل على استمرار دعمها ومساعدتها للعراق وإقليم كوردستان وإصرارها على العمل المشترك والجماعي للقضاء النهائي على داعش ومواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار.

وشكل الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي وأهمية مشاركة إقليم كوردستان فيه، الذكرى الثلاثون لإقامة الملاذ الآمن ودور أمريكا والحلفاء في حماية شعب كوردستان، الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، علاقات أربيل – بغداد، التنسيق بينهما في مواجهة داعش، الانتخابات العراقية القادمة، أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محاور أخرى للاجتماع.

سوار احمد