"العمال الكوردستاني" يهاجم نقطة لقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- نفذ عناصر حزب العمال الكوردستاني فجر اليوم الخميس، هجوما على موقع لقوات البيشمركة في منطقة برادوست التابعة لناحية سيدكان شمالي اربيل.

وقال القائد في البيشمركة بهرم عريف ياسين، لكوردستان 24 ان "عناصر حزب العمال الكوردستاني شنوا هجوما بالاسلحة المتوسطة والخفيفة على نقطة لقوات البيشمركة في منطقة برادوست".

واشار ياسين الى ان عناصر "العمال الكوردستاني" استخدموا سلاح الـ"آر. بي. جي" والـ"بي. كي. سي" في الهجوم كما استخدموا الاسلحة الرشاشة الخفيفة.

واكد بهرم عريف ياسين ان قوات البيشمركة ردت على الهجوم ولم يتم تسجيل اي خسائر بين قوات البيشمركة.

ونفذ عناصر الحزب نفسه في اوقات سابقة هجمات على قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية في اقليم كوردستان، ولاقت هذه الهجمات ادانات من عواصم غربية عديدة ووصفتها بالأعمال الارهابية.

وسبق أن شكا كثير من السكان المحليين من تمركز مسلحي حزب العمال في المناطق السكنية داخل الاقليم، وقالوا إن ذلك قد يحول مناطقهم إلى مسرح لتصفية الحسابات بين حزب العمال وتركيا.

ولطالما طالبت حكومة إقليم كوردستان، مسلحي حزب العمال الكوردستاني بمغادرة أراضي الإقليم وإخلاء القرى الحدودية وعدم جعلها مسرحاً لأعمال العنف.

وأودى القصف التركي بحياة عدد من المدنيين في المنطقة المترامية الأطراف التي لطالما كانت مسرحاً لأعمال العنف بين طرفي النزاع منذ عشرات السنين.