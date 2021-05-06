أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الخميس هي کالآتي:
100 دولار مقابل 148500 دينار عراقي
100 يورو مقابل 178000 دينار عراقي
100 باون بريطاني مقابل 206000 دينار عراقي
الف تومان إيراني مقابل 7000 دينار عراقي
100 ليرة تركية مقابل 17800 دينار عراقي
1 دينار أردني مقابل 2900 دينار عراقي
أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:
مثقال ذهب عيار (24) مقابل 423000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (21) مقابل 373000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (18) مقابل 317000 دينار عراقي
سوار أحمد