حكومة اقليم كوردستان تخصص 28 مليار دينار لخدمة اربيل

أربيل (كوردستان 24)- عمدت حكومة اقليم كوردستان الى تخصيص مبلغ 28 مليار دينار لتحسين الخدمات في محافظة اربيل.

وقال نائب محافظ اربيل، مسعود كارش لكوردستان 24 "سيتم تخصيص 5 بالمئة من هذا المبلغ لتحديث وترميم الشوارع التي تم وقف العمل فيها بعد الأزمة الاقتصادية".

وتابع كارش "ندعو الشركات لبدء العمل في تلك المشاريع"، مضيفا ان "باقي المبلغ سيتم تخصيصه للمدارس والمراكز التعليمية".

واكدت رئيس الكابينة الحكومية التاسعة لاقليم كوردستان، مسرور بارزاني في اكثر من مناسبة ان الحكومة الحالية هي حكومة خدمات وتهدف بالدرجة الأولى الى خدمة سكان الاقليم.

سوار احمد