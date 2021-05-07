اربيل تلغي حظر التجوال خلال العيد

أربيل (كوردستان 24)- قررت غرفة عمليات أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إلغاء قرار حظر التجوال الشامل خلال أيام عيد الفطر، وذلك بعد اعلان وزارة الداخلية في حكومة الاقليم، اعادة النظر في القرار.

ومنحت وزارة الداخلية يوم امس الجمعة، الصلاحيات للمحافظات والإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق التدابير الوقائية بخصوص الحظر بأن يكون شاملا أو محدودا حسب الوضع الصحي.

وقررت غرفة العمليات جعل تنقل الأهالي في أيام العيد طبيعيا مع الالتزام بالاجراءات الوقائية، كما منعت اي تجمعات في الأماكن السياحية والعامة.

ودعت الغرفة رجال الدين الى القيام بواجبهم في توعية المواطنين على الإجراءات الوقائية، بخصوص صلاة العيد.

وكانت حكومة الاقليم قررت في الثامن والعشرين من نيسان المنصرم فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الفطر.

سوار احمد