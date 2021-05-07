حكومة كوردستان: النظام القضائي مستقل وملتزمون بحرية التعبير ومحاربة الإرهاب وحماية مواطنينا

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الجمعة ٧ أيار (مايو) ٢٠٢١، بياناً حول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن خمسة مدانين.

وفيما يلي نص البيان:

أظهر حكم أصدرته، مؤخراً، محكمة الاستئناف في أربيل ويقضي بإدانة خمسة أشخاص، ورود اسم بعض البعثات الدبلوماسية وذلك على ضوء الاعترافات في سياق القضية.

إن حكومة إقليم كوردستان وإذ تجدد تأكيدها بأن القضاء في إقليم كوردستان مستقل عن الحكومة، ومن المستحيل أن تتدخل في شؤونه أو تؤثر في أدائه، فإنها تقدر وبقوة شراكاتها القوية مع حلفائها في المجتمع الدبلوماسي والدولي، ولا سيما في الحرب ضد داعش.

ونؤكد بهذا الصدد، التزامنا الراسخ بحرية التعبير والإعلام المستقل وسيادة القانون، مصممين على مواصلة كفاحنا المستمر ضد الإرهاب بلا هوادة، واضعين سلامة وحماية مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والدولية في إقليم كوردستان على رأس أولويات عملنا.

مجلس الوزراء

حكومة إقليم كوردستان

٧ أيار (مايو) ٢٠٢١.