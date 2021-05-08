العراق.. هجوم جديد يستهدف "عين الأسد" ولا أنباء عن خسائر بشرية

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية السبت بتعرض قاعدة عين الأسد الواقعة إلى الغرب من العراق إلى هجوم تضاربت الأنباء بشأن طبيعته.

وقال أحد المصادر لكوردستان 24، إن الجهات المعنية تلقت "بلاغات" تفيد بتعرض قاعدة عين الأسد إلى هجوم "بواسطة طائرتين مسيرتين ملغومتين" بالمتفجرات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المضادات أسقطت إحدى الطائرات بينما استهدفت الأخرى القاعدة التي تتمركز فيها قوات أمريكية بالإضافة إلى الجيش العراقي، وهو ما أكدته مصادر أمنية.

وإذا ما تأكد ذلك رسمياً، فسيكون هذا ثاني هجوم يتم بواسطة طائرات بدون طيّار بعد آخر استهدف مركزاً للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي مؤخراً.

لكن مصادر محلية أخرى ووسائل إعلام أشارت إلى أن هجوم قاعدة عين الأسد نفذ على الأرجح بصاروخين. ولم يرد تأكيد يعزز هذه الرواية في ظل امتناع الحكومة عن التعليق.

وأغلقت السلطات العراقية المجال الجوي فوق الأنبار بعد الهجوم الذي لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه. ولم ترد أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

ولم يصدر عن السلطات العراقية الرسمية أي تعليق فوري.

وفي الأسبوع الماضي، سقط صاروخان على الأقل على قاعدة عين الأسد بعد آخر مماثل استهدف قاعدة بلد الجوية دون تسجيل أي خسائر أو أضرار.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها في العراق.