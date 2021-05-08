‏التحالف الدولي: هجوم "عين الأسد" ألحق أضراراً بحظيرة طائرات

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة السبت إن الهجوم الذي نُفذ بطائرة مسيّرة ملغومة في قاعدة عين الأسد غربي العراق ألحق أضراراً بحظيرة طائرات.

وسبق أن أبلغت مصادر محلية كوردستان 24 في وقت سابق من اليوم، بتعرض قاعدة عين الأسد إلى هجوم جديد دون أن يسفر عن سقوط إصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين موروتو على حسابه في تويتر إن قاعدة عين الأسد تعرضت إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وأضاف "لم يبلغ عن وقوع إصابات"، مشيراً إلى أن الهجوم ألحق "أضراراً بحظيرة طائرات".

وهذا ثاني هجوم يتم بواسطة طائرات بدون طيّار بعد آخر استهدف مركزاً للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي مؤخراً.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن الهجوم لم يسفر عن خسائر.

وفي الأسبوع الماضي، سقط صاروخان على الأقل على قاعدة عين الأسد بعد آخر مماثل استهدف قاعدة بلد الجوية دون تسجيل أي خسائر أو أضرار.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها في العراق.