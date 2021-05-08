اقتصاد

ارتفاع جديد للدولار مع صعود طفيف للمعدن الأصفر في كوردستان

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أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
کوردستان بورصة كوردستان سعر اليورو سعر الدولار بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً جديداً أمام العملة المحلية، فيما واصل سعر الذهب صعوده في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148500 دينار

100 يورو = 178500 دينار

100 جنيه إسترليني = 207000 دينار

100 ليرة تركية = 17800 دينار

100 ألف تومان إيراني = 7000 دينار

دينار أردني واحد = 2900 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 428000 دينار

مثقال عيار 21 = 377000 دينار

مثقال عيار 18 = 321000 دينار

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