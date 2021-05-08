ارتفاع جديد للدولار مع صعود طفيف للمعدن الأصفر في كوردستان

أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً جديداً أمام العملة المحلية، فيما واصل سعر الذهب صعوده في أسواق إقليم كوردستان. أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان 100 دولار = 148500 دينار 100 يورو = 178500 دينار 100 جنيه إسترليني = 207000 دينار 100 ليرة تركية = 17800 دينار 100 ألف تومان إيراني = 7000 دينار دينار أردني واحد = 2900 دينار سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان مثقال عيار 24 = 428000 دينار مثقال عيار 21 = 377000 دينار مثقال عيار 18 = 321000 دينار