ارتفاع جديد للدولار مع صعود طفيف للمعدن الأصفر في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً جديداً أمام العملة المحلية، فيما واصل سعر الذهب صعوده في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148500 دينار
100 يورو = 178500 دينار
100 جنيه إسترليني = 207000 دينار
100 ليرة تركية = 17800 دينار
100 ألف تومان إيراني = 7000 دينار
دينار أردني واحد = 2900 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 428000 دينار
مثقال عيار 21 = 377000 دينار
مثقال عيار 18 = 321000 دينار