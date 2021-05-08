اعتقال ثلاثة أشقاء شغلوا مناصب "رفيعة" لدى داعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأمنية العراقية السبت اعتقال ثلاثة أشقاء كانوا قد شغلوا مناصب أمنية وعسكرية لدى تنظيم داعش في كركوك.

واُعتقل الأشقاء الثلاثة في منطقة وادي الشاي التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة كركوك المتنازع عليها.

وتتميز وادي الشاي بانها منطقة وعرة التضاريس وشهدت عمليات عسكرية مماثلة قامت بها قوات الجيش لكنها لم تقض على فلول التنظيم المتطرف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء إرهابيين الأول عمل (بصفة) أمني لما يسمى ديوان العسكر وكذلك عمل مساعد لأمني قاطع داقوق ومن ثم تم تكليفه بإدارة أمور عوائل عصابات داعش من توزيع ما يسمى الكفالات عليها".

وأضافت أن المعتقل الثاني عمل بصفة إداري فيما يسمى ديوان العسكر ومعاون الإداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك "ومن ثم تم تكليفه بنقل المواد الغذائية الى العصابات الإرهابية في وادي الشاي وتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائلهم".

أما المعتقل الثالث، فأشار البيان إلى أنه عمل "ضمن ما يسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق والدوز (طوزخورماتو) وهو من عائلة إرهابية واحدة، وتمت عملية القبض خلال عملية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وسبق أن نفذ مسلحو داعش عدداً من الهجمات وعمليات الاغتيال والاختطاف بحق أفراد القوات العراقية وذلك انطلاقاً من تلك المنطقة.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017 بعد حرب مدمرة استمرت ثلاث سنوات وحظيت بدعم من التحالف الدولي. وبرغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات داخل المدن وخارجها.