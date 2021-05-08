"أحفاد ثورة العشرين" يدعون الرئيس بارزاني إلى التدخل لمعالجة مشاكلهم وتوحيد صف العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني السبت، في صلاح الدين وفد شيوخ ورؤساء قبائل الفرات الأوسط/ أحفاد ثورة العشرين.

وضم الوفد السيد منذر جبير مطر عميد السادة الاميال، والأمير ثائر عبدالواحد المطلك امير امارة زبيد، والشيخ الدكتور عبد الحسن جواد العباسي أمير بني الحسن، والشيخ ثائر جفاك شعلان أبو الجون، والشيخ باسم هادي عبدون رئيس قبيلة الدعوم، والشيخ أحمد عبدالله غانم الشمران رئيس قبيل الفتلة، الشيخ ميثم سهل نجم شيخ قبيلة الزرفات .

وخلال اللقاء، أشار الوفد الضيف الى العلاقات التاريخية بين البارزاني الخالد والشخصيات ورؤساء العشائر والقبائل في العراق.

وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم وامتنانهم لدور الرئيس بارزاني في إعادة بناء العراق وللإعمار والتقدم الحاصل في إقليم كوردستان، كما أشادوا برحابة صدر شعب كوردستان واستضافتهم لمئات الآلاف من أهالي وسط وجنوب العراق.

وفي محور آخر من الاجتماع، استعرض الوفد، وبشكل مختصر للرئيس بارزاني، المشكلات وقلة الخدمات في منطقة الفرات الأوسط وسوء الأحوال المعيشية في محافظات الجنوب العراقي. كما دعوا الرئيس بارزاني الى أداء دوره في سبيل معالجة مشكلات المواطنين وفي توحيد صف الأطراف العراقية.

وخلال الاجتماع، رحب الرئيس بارزاني بحفاوة بالوفد الضيف، مؤكداً مبادئ الإخوة والتعايش بين المكونات العراقية، كما عبر عن تقديره للمواقف الكريمة لأهالي جنوب العراق لاستقبالهم لحضرة البارزاني الخالد ورفاقه خلال عودتهم من الإتحاد السوفيتي السابق، وكذلك لإيوائهم للكورد الذين تم ترحيلهم من قبل النظام السابق.

كما استعرض سيادته جانباً من التاريخ الكوردي المليء بالآلام والمآسي داخل دولة العراق.

وعبر عن تعاطفه مع مشكلات المواطنين في منطقة الفرات الأوسط، وتمنى أن تتكاتف جهود جميع الأطراف في سبيل معالجة جميع مشكلات المواطنين العراقيين.