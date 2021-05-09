بسبب مضاعفات كورونا.. وفاة أب وابنه في يوم واحد باقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اثار وفاة أب وابنه في يوم واحد، متأثرين بمضاعفات اصابتهما بفيروس كورونا، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في اقليم كوردستان.

واصيب عبد الله أحمد "75 عاما" بعد اصابته بكورونا واصيب ابنه آراس "45 عاما" بعده بثلاثة ايام وبعد معاناة مع المرض استمرت لـ 23 يوما، تدهورت حالتهما الصحية وتوفيا في يوم واحد.

وارتفعت نسبة الاصابات والوفيات بشكل كبير في اقليم كوردستان، وقال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في وقت سابق ان القطاع الصحي امام امتحان صعب، داعيا في الوقت نفسه المواطنين بالتقيد بالتعليمات الصحية وقرارات اللجنة العليا لمواجهة كورونا.

سوار احمد

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