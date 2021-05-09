تربية كوردستان تحدد موعد نهاية العام الدراسي الحالي

أربيل (كوردستان 24)- حددت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، موعد انتهاء العام الدراسي الحالي في الاقليم.

وافاد وزير التربية آلان حمه سعيد، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي بقضاء زاخو ان "ابواب المدارس ستفتح أمام الطلبة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر وذلك بحسب التقرير الصحي الذي ستقدمه وزارة الصحة لنا واستنادا عليه".

واكد حمه سعيد ان العام الدراسي الحالي سينتهي مع بدء فصل الصيف والذي يصادف 21 من شهر حزيران يونيو المقبل.

واشار وزير التربية الى ان الحكومة تسعى لتأمين أجهزة التكييف وتخفيف الحرارة في المدارس مؤكدا في الوقت نفسه ان الدوام المدرسي لن يطول كثيرا في فصل الصيف".

وشدد حمه سعيد على ان حكومة الاقليم ستبذل كل مساعيها بغية تعويض الطلبة العام المقبل، ما فاتهم من العام الحالي، مشيرا الى ان ذلك يتوقف على انتهاء ازمة فيروس كورونا.

سوار احمد